Масштабный пожар в России: с рельсов сошли более 50 цистерн с нефтью, есть пострадавшие
фото: Вести.ру
Масштабный пожар в России: с рельсов сошли более 50 цистерн с нефтью, есть пострадавшие
ГУ МЧС России по Ростовской области
Масштабный пожар в России: с рельсов сошли более 50 цистерн с нефтью, есть пострадавшие
ГУ МЧС России по Ростовской области
Масштабный пожар в России: с рельсов сошли более 50 цистерн с нефтью, есть пострадавшие
ГУ МЧС России по Ростовской области
Масштабный пожар в России: с рельсов сошли более 50 цистерн с нефтью, есть пострадавшие
ГУ МЧС России по Ростовской области
Масштабный пожар в России: с рельсов сошли более 50 цистерн с нефтью, есть пострадавшие
ГУ МЧС России по Ростовской области
Масштабный пожар в России: с рельсов сошли более 50 цистерн с нефтью, есть пострадавшие
ГУ МЧС России по Ростовской области
Масштабный пожар в России: с рельсов сошли более 50 цистерн с нефтью, есть пострадавшие
ГУ МЧС России по Ростовской области
В в районе населенного пункта Белая Калитва, что в 100 км от Украины, Ростовской области и загорелись более 50 цистерн сошли с рельс . Мощный пожар охватил цистерны с взрывоопасной веществом и распространился на 1,5 тыс. кв. метров. с нефтепродуктами
В результате происшествия 27 человек пострадали, из них 11 госпитализированы. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии", - пишет
РИА Новости.
Масштабный
, однако 2,7 тыс. местных жителей эвакуированы. пожар удалось погасить
Губернатор дал распоряжение начать обследование пострадавших квартир и до 8 утра доложить первые результаты на заседании оперативного штаба.
На данный момент на месте аварии работают 245 человек и 54 единицы техники. Последствия пожара обещают устранить за 2 дня, а пока приостановлена продажа билетов на электрички, следующие в этом направлении.
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фото:
ГУ МЧС России по Ростовской области; Вести.ру.