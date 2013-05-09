Масштабный пожар в России: с рельсов сошли более 50 цистерн с нефтью, есть пострадавшие

В Ростовской области в районе населенного пункта Белая Калитва, что в 100 км от Украины, сошли с рельс и загорелись более 50 цистерн с нефтепродуктами. Мощный пожар охватил цистерны с взрывоопасной веществом и распространился на 1,5 тыс. кв. метров.

В результате происшествия 27 человек пострадали, из них 11 госпитализированы. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии", - пишет РИА Новости.

Масштабный пожар удалось погасить, однако 2,7 тыс. местных жителей эвакуированы.

Губернатор дал распоряжение начать обследование пострадавших квартир и до 8 утра доложить первые результаты на заседании оперативного штаба.

На данный момент на месте аварии работают 245 человек и 54 единицы техники. Последствия пожара обещают устранить за 2 дня, а пока приостановлена продажа билетов на электрички, следующие в этом направлении.

фото: ГУ МЧС России по Ростовской области; Вести.ру.