Царнаев заявил, что вдова брата не причастна к бостонскому теракту

Джохар Царнаев, один из предполагаемых, по мнению полиции, исполнителей теракта на марафоне в Бостоне заявил следователям, что вдова его старшего брата Тамерлана Кэтрин Рассел не имеет отношения к организации взрывов.

Об этом сообщает в среду телеканал NBC News со ссылкой на источник, пишет РИА Новости.

30 апреля сообщалось, что на осколках одного из двух взрывных устройств, использовавшихся при совершении теракта в Бостоне, были обнаружены следы женской ДНК.

Однако позже полиция сообщила, что обнаруженный на обломке бомбы фрагмент ДНК не принадлежит вдове Царнаева.

Ранее "Главред" сообщал, что братья Тамерлан и Джохар Царнаевы подозреваются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 280 были ранены. Джохар был задержан 20 апреля, ему предъявлены обвинения. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.