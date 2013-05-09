В Москве на Красной площади начался парад Победы

В Москве на Красной площади начался парад, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На трибуну Красной площади приглашены больше 1,5 тысяч ветеранов, пишет РИА Новости.

Принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин.

В присутствии верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента России Владимира Путина и других высокопоставленных лиц Шойгу и Чиркин совершат объезд пеших парадных расчетов и приветствуют военнослужащих, поздравляя их с Днем Победы. После того, как объезд будет завершен, министр обороны доложит верховному главнокомандующему о том, что войска Московского территориального гарнизона готовы к параду.

В главном военном параде страны принимают участие более 11 тысяч военнослужащих, 101 единица боевой техники и 68 самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил России. Музыкальное обеспечение парада осуществляет Сводный военный оркестр Московского гарнизона в составе более 800 музыкантов под управлением главного военого дирижера страны, генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

В составе механизированной колонны проедут бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-90, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и ракетно-пушечные "Панцирь-С", ракетные комплексы "Искандер-М" и "Тополь-М", а также пусковые установки зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Вслед за ними над Красной площадью проследуют 17 авиационных групп ВВС России.

фото; видео: Вести.ру.