Странный обряд похорон Березовского свидетельствует о его самоубийстве - СМИ

9 мая 2013, 12:20

"Семья довольна тем, как все прошло. Было так, как хотели родственники и, главное, как хотела его мама, очень просто и тихо", - рассказал зять бизнесмена.

Похороны Бориса Березовского, прошедшие накануне на кладбище в Бруквуде, в некоторой степени проливают свет на обстоятельства его кончины.

Хотя до сих пор официально не объявлено, имело ли место самоубийство, не совсем обычный обряд прощания с опальным олигархом заставляет заподозрить, что Березовский покончил с собой, отмечает "Московский комсомолец".

 Близкие покойного обращались в Великобританскую и Ирландскую епархию Русской зарубежной церкви с просьбой организовать похороны по православному обряду, но получили отказ, рассказывает газета. Согласно православной традиции, хоронить самоубийц на кладбищах около церквей нельзя. Также их нельзя отпевать в храмах, поминать в церковной молитве за Литургией и на панихидах.

В итоге с олигархом простились по канону раскольничьей греческой церкви, отмечает издание. С Березовским простились в церкви Православного Братства Святого Эдуарда Мученика, построенной в Бруквуде в 1982 году. Ее священники не захотели объединяться с РПЦ, и в 2007 году перешли под эгиду раскольнической греческой церкви - Священного синода противостоящих, где правила отпевания гораздо менее строгие.

Как сообщалось, в последний путь Бориса Березовского проводили скромно, не допустив на церемонию журналистов. Хоронили покойного в закрытом гробу. На похоронах присутствовали около 60 человек. "Среди них - шестеро детей, шестеро внуков, три жены и близкие друзья", - рассказал источник, присутствовавший на похоронах.

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Британская The Daily Mail уточняет, что корректнее говорить о двух бывших женах (Нина Короткова и Галина Бешарова) и двух подругах Березовского (Елена Горбунова и Катерина Сабирова), которые присутствовали на похоронах.

Среди присутствовавших на церемонии были также друзья Березовского Ахмед Закаев, Владимир Воронов, Юлий Дубов, журналист Демьян Кудрявцев, вдова экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко Марина, лидер движения "Говорите громче" Андрей Сидельников.

"Он похоронен, похоронен хорошо. Семья довольна тем, как все прошло. Были дети, внуки, внуки укладывали венки, было очень трогательно. Было так, как хотели родственники и, главное, как хотела его мама, очень просто и тихо", - рассказал зять бизнесмена Егор Шуппе.

НапТело Бориса Березовского было обнаружено 23 марта в ванной комнате его особняка в графстве Суррей. По первоначальным данным, причиной смерти могло стать повешение. Судя по всему, имело место самоубийство, хотя в ходе расследования коронер не стал исключать и версию о насильственной смерти. В настоящее время расследование продолжается.

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Британия похороны церковь самоубийство Березовский обряд
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