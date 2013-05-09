Путин уверен, что именно Россия, Советский Союз не позволили фашистам завладеть миром

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Россия, Советский Союз сорвали планы нацистов и не позволили фашистам завладеть миром".

Об этом он сказал перед парадом на Красной площади в Москве, передает УНИАН.

"Мы всегда будем помнить, что именно Россия, Советский Союз сорвали человеконенавистнические, кровавые, надменные планы нацистов, не позволили фашистам завладеть миром", - сказал Путин.

"Наш солдат отстоял свободу и независимость, защищая свою Родину, не жалея себя, освободил Европу и одержал победу, величие которой навеки останется в истории", - подчеркнул он.

Обращаясь к ветеранам, Путин отметил: "Высшим смыслом вы всегда считали благополучие и безопасность Родины, патриотизм скреплял ваше военное братство, возвышал над врагом, был опорой в жестоких сражениях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре, давал силы в муках блокадного Ленинграда, закалял дух в неисчислимых боях на безымянных высотах, поддерживал в тяжёлом труду в тылу".

Путин подчеркнул, что Россия будет отстаивать правду о войне и делать все для укрепления безопасности на планете.

Накануне Президент России направил лидерам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии и гражданам Грузии поздравления по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Путин особо отметил, что общий долг руководства стран – бережно хранить память о героях, павших в боях за свободу и независимость, окружить заботой и вниманием ныне здравствующих ветеранов.

Глава Российского государства подчеркнул, что священная память о победном мае 1945 года, о героических страницах общей истории будет и впредь объединять страны и служить прочной основой для дальнейшего развития сотрудничества.