В Москве прошел парад Победы: опубликованы фото и видео

На Красной площади в Москве в честь Дня Победы состоялся военный парад, который принимал президент России Владимир Путин.

Зрительские трибуны были заполнены людьми, которые пришли в Кремль по специальным приглашениям, большинство из них – ветераны Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.

Погода стоит солнечная и теплая. После традиционного приветствия диктора "Внимание, говорит и показывает Москва! Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы!" и боя кремлевских курантов знаменные группы вынесли Государственный флаг РФ и знамя Победы.

После выступления Владимира Путина Сводный военный оркестр исполнил гимн РФ, и последовала команда приготовиться к торжественному маршу.

Открыла парад рота юных барабанщиков Московского музыкального училища, традиционно участвующая в марше на Красной площади. Затем проследовали знаменные группы и почетный караул на три вида Вооруженных сил РФ, сформированные из военнослужащих батальона Почетного караула.

После этого проследовали рота Московского суворовского военного училища, Нахимовского военно-морского училища и Аксайского казачьего кадетского корпуса.

За ними прошли полки Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота, батальоны Воздушно-космической обороны и Ракетных войск стратегического назначения, полк ВДВ, войска радиационной, химической и биологической защиты.

За ними прошли батальоны Железнодорожных войск, МВД, МЧС и ФСБ России. Завершили пеший марш представители Военно-технического университета, Военного института и Московского высшего военного командного училища.

Всего же в параде участвовали более 11 тысяч военнослужащих, 101 единица боевой техники и 68 самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил.

После прохождения пешей колонны на Красную площадь выехала боевая техника: в составе механизированной колонны 101 единица.

Первыми появились бронированные автомобили "Тигр", стоящие на вооружении разведывательных подразделений. За ними прошли бронетранспортеры БТР-82А, поставленные на вооружение в этом году и впервые участвующие в параде.

Перекрывая музыку оркестра шумом мощных моторов, показались танки Т-90, на которых установлены новейшие виды вооружения для уничтожения наземных и воздушных целей.

За ними "проползли" самоходные гаубицы "Мста-С". Парадный расчет войск ПВО был представлен самоходными огневыми и пуско-заряжающими установками "Бук-М2".

Затем мимо трибун прошли зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", и установки С-400 "Триумф", которые способны сопровождать до 100 целей и поражать одновременно 12 целей.

И под конец в сопровождении машин и бронетранспортеров на Красную площадь плавно и аккуратно въехали ракетные комплексы "Искандер-М" и главные участники парада — три комплекса "Тополь-М", расположенных на специальных 16-колесных шасси и идущих друг за другом из-за больших размеров.

Воздушную часть парада открыли группы вертолетов Ми-8, Ми-26, Ми-28 и Ка-52.

На максимально низкой высоте прошли над центром столицы тяжелые самолеты Ан-22 и Ан-124 — знаменитый "Руслан", самый большой в мире военно-транспортный самолет.

Прошел самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 — с характерным силуэтом и "тарелкой" радиотехнического комплекса. Далее проследовал "клин" из трех тяжелых дальних военно-транспортных самолетов Ил-76.

С небольшими интервалами в 20-30 секунд, группами по четыре воздушных судна, пролетели истребители и бомбардировщики МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Су-34, пронеслись сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с изменяемой геометрией крыла Ту-22МЗ. Ил-78 сымитировал дозаправку в воздухе, а затем – турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95.

Летчики продемонстрировали уникальное воздушное построение — "тактическое крыло", выполняемое в составе 10 самолетов Су-34, Су-27 и МиГ-29.

Замыкала парад группа из шести штурмовиков Су-25, которые выпустили дымы цвета российского флага и протащили за собой красно-сине-белый шлейф.