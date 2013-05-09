Кузен Царнаева-старшего оказался известным дагестанским исламистом - СМИ

Американские журналисты выяснили, что Тамерлан Царнаев, в последней поездке в Дагестан контактировал со своим дальним родственником - известным в республике исламистом. Тамерлан, погибший в результате перестрелки с полицией, приходился "дальним кузеном" ныне арестованному Магомеду Карташову.

Издание описывает Карташова как бывшего полицейского, борца вольного стиля и основателя и лидера дагестанской организации "Союз справедливых", члены которой нередко выступают против политики США в мусульманском мире, пишет журнал Time.

Информацию о том, что 26-летний Тамерлан состоял в родстве с Карташовым, подтвердила мать Царнаевых Зубейдат. По ее словам, ее покойный сын впервые встретился с дальним родственником во время его поездки в Дагестан в 2012 году. "Здесь они стали особенно близки", - пишет журнал.

"Союз справедливых" был основан в 2011 году, многие из его членов имеют тесные связи с боевиками, другие сидели в тюрьме за хранение оружия и пособничество терроризму, пишет Time. Издание приравнивает "Союз справедливых" к организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которую российские власти считают террористической. Некоторые члены дагестанской группировки в разговоре с Time признали, что разделяют взгляды "Хизб ут-Тахрир". При этом сама организация называет своей целью "борьбу за гражданские права" и дела против ее членов считает "сфабрикованными".

5 мая сотрудники ФСБ впервые допросили Карташова. Он с конца апреля находится под стражей после стычки на дороге с дагестанскими полицейскими. Представителей спецслужбы интересовало, говорили ли Карташов с Царнаевым об исламистском радикализме. По словам адвоката Карташова, его подзащитный ответил утвердительно, но заявил, что именно Царнаев пытался "привести его к экстремизму", а кузен, наоборот, пытался спасти его от заблуждений, пишет InoPressa.

Один из дагестанцев, который не раз оказывался в компании с Тамерланом Царнаевым и другими исламистами, рассказал, о чем говорил подозреваемый в терроризме. Так, на одной из первых встреч Царнаев выразил симпатию к дагестанским боевикам и назвал волнения в регионе "священной войной", с чем собеседники не согласились, сказав, что "это лишь бандитизм, в котором мусульмане убивают мусульман". В другой раз он уже заговорил о священной войне "в глобальном контексте", но затем больше слушал, чем говорил, рассказал источник.

Члены "Союза справедливых", с которыми удалось переговорить Time, считают, что Тамерлан заинтересовался исламистскими взглядами еще до приезда в Дагестан и не радикализировался на родине. Тем не менее они также склонны считать, что теракт в Бостоне был организован американскими спецслужбами, - пишет издание.