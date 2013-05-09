Московская полиция "отметила" 9 мая облавой на нелегальных мигрантов

В отделы полиции Москвы в четверг, 9 мая, доставлены около сорока иностранных граждан для установления личностей.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Задержания иностранцев прошли во время совместного рейда полиции и сотрудников управления Федеральной миграционной службы на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.

В ходе проверки сотрудники ФМС и полицейские проверяли у иностранцев документы. Граждан без удостоверений личности доставляли в отделы полиции для проверки.

Отметим, что 9 мая полиция Москвы несет службу в усиленном режиме, в частности, проверяя документы у граждан.

Повышенные меры безопасности во время праздника введены по всей России. По данным МВД, всего в охране правопорядка в День Победы задействованы более 160 тысяч полицейских в российских населенных пунктах.