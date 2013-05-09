В Москве взорвался рейсовый автобус

В рейсовом автобусе на севере Москвы произошел взрыв.
В рейсовом автобусе на севере Москвы произошел взрыв.
Об этом сообщает РИА Новости.
В результате взрыва автобус был практически уничтожен – у него вылетели все стекла и частично снесло крышу.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Москве, пострадал один человек: проходившую мимо женщину ранило осколками стекла.
Кроме того, взрывная волна повредила стоящую рядом маршрутку. По предварительным данным, в момент взрыва автобус был пуст.
По словам очевидцев происшествия, в автобусе взорвался газовый баллон, который после взрыва около минуты летал по улице и приземлился примерно в 50 метрах от автобуса.
На место происшествия прибыли три скорых и четыре пожарных расчета.
Фото: @vete_al_diablo