В США тайно похоронили бостонского террориста Тамерлана Царнаева

Предполагаемый организатор теракта в Бостоне Тамерлан Царнаев похоронен на территории США.

Об этом со ссылкой на полицию города Вустер, штат Массачусетс, передает Lenta.ru.

Место захоронения власти держат в секрете, известно лишь, что Царнаев похоронен за пределами Вустера.

В заявлении полиции говорится, что устройство похорон взял на себя некий "смелый и участливый" человек.

До этого в течение недели тело 26-летнего Царнаева находилось в похоронном бюро, и предполагалось, что его предадут земле родственники, в том числе дядя предполагаемого террориста Руслан Царни, проживающий в США.

Именно под опекой Царни официально находились останки его племянника. При этом сообщалось, что в нескольких штатах власти отказывались предоставлять место для захоронения Царнаева.

Как сообщал "Главред", Тамерлан Царнаев и его младший брат Джохар, по версии следствия, 15 апреля устроили два взрыва на Бостонском марафоне.

В результате этого теракта погибли три человека, более 260 получили ранения. ФБР и полиция вышли на след Царнаевых, чеченцев по происхождению, в ночь на 19 апреля; Тамерлан погиб в перестрелке с властями в пригороде Бостона, а Джохара поймали лишь через сутки.

Впоследствии выяснилось, что Тамерлан Царнаев входил в официальные списки предполагаемых террористов.

Его 19-летний брат в своих показаниях заявил, что именно Тамерлан был главным организатором взрыва.

В мае стало известно также, что у братьев могли быть пособники — граждане Казахстана Дияз Кадырбаев и Азамат Тажаяков, а также выходец из Эфиопии Робел Филлипос.