В Москве от взрыва автобуса пострадали два человека, они госпитализированы

При взрыве газового баллона в рейсовом автобусе у московской станции метро "Речной вокзал" пострадали два человека — женщина и ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Москве, передает "Интерфакс".

Какие именно травмы получили пострадавшие, не уточняется, однако известно, что раненные были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что женщину ранило осколками стекла.

Как отметили в МЧС, разлет осколков во время взрыва составил около 300 метров.

На данный момент на месте происшествия находятся четыре пожарных расчета, которые должны воспрепятствовать взрыву других баллонов в автобусе.

Движение транспорта по улице было перекрыто до 21:30 по московскому времени (19:30 по Киеву).

Напомним, сегодня, 9 мая, около 18:00 по местному времени (16:00 по Киеву), произошел взрыв в рейсовом автобусе.

Взрыв произошел на конечной остановке, потому в автобусе не было пассажиров и водителя.

Баллон с метаном взорвался в автобусе ЛиАЗ, в котором этот газ используется в качестве топлива. По словам очевидцев, после взрыва баллон еще некоторое время летал по улице, пока не приземлился примерно в 50 метрах от автобуса.