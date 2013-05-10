Число жертв обвала здания в Бангладеш превысило 1000 человек

Число погибших в результате обрушения здания в Бангладеш достигло 1006 человек.

Об этом 10 мая сообщили в штабе поисковой операции, передает Lenta.ru.

По словам спасателей, на нижних этажах здания, до которых удалось добраться 9 мая, были обнаружены тела 130 погибших. Часть жертв удалось опознать по мобильным телефонам, найденным в карманах одежды, а также по бейджам, которые они носили.

Разбор завалов на месте обрушившегося здания, в которых задействованы бульдозеры, экскаваторы и другая техника, продолжается.

Напомним, многоэтажное здание Rana Plaza в пригороде столицы страны – Дакки –обрушилось утром 24 апреля. В рухнувшем здании находились магазины, отделение банка, а также несколько швейных фабрик.

Незадолго до обрушения в здании появились трещины, однако большинство сотрудников продолжили свою работу.

Всего в здании в момент обрушения находились более 3000 работников швейных фабрик — большинство из них женщины. Спасти удалось более 2,4 тысячи человек, из которых около тысячи получили травмы разной степени тяжести.

После обрушения здания в Бангладеш прошли массовые акции протеста работников швейной промышленности, требовавших улучшения условий труда и смертной казни для владельца Rana Plaza.

По предварительной версии, причиной обрушения здания стала вибрация от четырех электрогенераторов, установленных с нарушением техники безопасности в подвале Rana Plaza.

Задержаны 12 человек, в том числе хозяин здания и четверо владельцев размещавшихся в Rana Plaza фабрик.

Напомним, что после катастрофы хозяин фабрики пытался сбежать, но его задержали на границе с Индией 28 апреля.