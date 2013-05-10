В КНДР визит президента Южной Кореи в США назвали "прелюдией войны"

В Северной Корее первый визит президента Южной Кореи Пак Кын Хе в США назвали "прелюдией войны", направленной на эскалацию конфликта на полуострове.

Об этом со ссылкой на северокорейские СМИ передает РИА Новости.

В частности, в интервью Центральному телеграфному агентству (ЦТАК) представитель северокорейского Комитета по мирному объединению Кореи заявил, что визит южнокорейского президента в США усилит напряженность на полуострове и в регионе в целом.

"Это прелюдия к опасному вторжению в КНДР", - отметил северокорейский чиновник, назвав позицию Сеула по всем ключевым вопросам отношений с Северной Кореей "политикой конфронтации".

Ранее в Минобороны Южной Кореи заверили, что Сеул не будет участвовать в системе ПРО США и сделает ставку на развитие собственной программы защиты от ракетной угрозы со стороны КНДР.

Власти отметили, что военные Южной Кореи сотрудничают с американской системой ПРО исключительно в сфере обмена разведданными.

Напомним, как сообщал "Главред", на встрече с лидером Южной Кореи президент США Барак Обама заверил, что готов применить ядерное оружие для защиты американских союзников, если возникнет такая необходимость.

В свою очередь, президент Южной Кореи выразила уверенность, что Пхеньяну необходимо заняться улучшением благосостояния своего народа вместо развития ядерного потенциала.