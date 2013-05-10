Российский патриарх Кирилл отправился в Китай возрождать православие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с официальным визитом в Китай.

Об этом сообщает РИА Новости.

"С 10 по 15 мая 2013 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещает Китайскую народную республику. Предстоятель Русской православной церкви встретится с государственным руководством Китая, с лидерами религиозных общин, а также руководством государственного управления КНР по делам религий", — заявили в пресс-службе патриарха.

Среди прочего, в ходе визита Кирилл совершит богослужения в Покровском храме Харбина и в здании бывшего кафедрального собора Шанхая в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных".

Также патриарх встретится с православными верующими в посольстве России в Пекине, где посетит восстановленный при его непосредственном участии Успенский храм.

Как известно, на территории Китая действует Китайская автономная православная церковь, получившая автономию от РПЦ в 1950-х годах.

После смерти китайских епископов Василия Пекинского и Симеона Шанхайского в 1960-х годах церковь лишилась руководства, и ее жизнь постепенно пришла в упадок. В 2007 году, будучи главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата, патриарх Кирилл заявлял, что церковь в Китае жива, но нуждается в нормализации своей жизни.

Среди трудностей, с которыми сегодня сталкивается Китайская православная церковь, эксперты называют нехватку священников и отсутствие регулярных богослужений.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее патриарх Кирилл неожиданно заявил, что международные торжества по случаю 1025-летия Крещения Руси откроются в июле в Москве.

Как известно, ранее все основные торжества в честь годовщины Крещения Руси начинались в Киеве.