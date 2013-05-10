Маньяка из Кливленда могут казнить за "извращенные изнасилования"

Прокуратура Кливленда готовится требовать смертной казни для Ариэля Кастро, обвиняемого в похищении и изнасиловании трех девушек.

Об этом сообщает телеканал CBS News, передает ИТАР-ТАСС.

"Кливлендского маньяка" также могут обвинить в убийстве с отягчающими обстоятельствами, поскольку следователи полагают, что из-за избиений у одной из пленниц Кастро произошло несколько выкидышей.

Как заявил прокурор Томас Макгинти, в штате Огайо за убийство с отягчающими обстоятельствами, совершенное в ходе похищения, можно приговорить к смерти.

Ранее следователи обнаружили предсмертную записку Кастро, которую тот подготовил еще в 2004 году.

В ней Кастро написал, что в детстве подвергался насилию со стороны родственника и намерен свести счеты с жизнью, а все свои накопления просил передать похищенным женщинам.

Прокуратура уже предъявила ему официальные обвинения в похищении и изнасиловании.

"Этот похититель детей устроил частную тюрьму с пыточной камерой у нас под носом, в центре нашего города ", - заявил на пресс-конференции Макгинти.

Отметим, что Кастро 10 лет держал в своем доме трех похищенных женщин и ребенка. Аманда Берри, Джина Дехесус и Мишель Найт были обнаружены в доме Кастро и освобождены после того как одной из пленниц удалось позвать на помощь.

Кастро попытался сбежать, но был арестован, и вскоре полиция арестовала и двух его братьев Онила и Педро.

Узницы Кастро подвергались пыткам и жестокому обращению, в доме были обнаружены веревки и цепи.

Между тем, стали известны новые факты об Ариэле Кастро. Так, родственники его бывшей жены, которая ушла от него много лет назад, а в прошлом году умерла после долгой болезни, описывают его как настоящего монстра: он регулярно избивал ее и оставлял взаперти, а однажды заставил влезть в картонную коробку и там закрыл, заявив, что она сможет выйти только с его разрешения.

В другой раз Кастро столкнул жену с лестницы. Несколько раз он ломал ей нос, вывихнул плечо, утверждает сестра. Запирая ее в доме, он запрещал ей пользоваться телефоном и устраивал проверки "на послушание". Он потихоньку поднимался по лестнице и шпионил за женой, которая и не подозревала о его возвращении.