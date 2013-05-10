В США разоблачили хакеров, похитивших 45 миллионов за один день

В США разоблачили международную сеть хакеров, которые похитили 45 миллионов долларов, взломав базу данных дебетных карточек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как выяснилось, хакеры сняли наличные с тысяч банкоматов в 27 странах, среди которых Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Япония, Пакистан, Румыния, Россия и США.

В Соединенных Штатах эту атаку назвали одной из крупнейших банковских краж в истории. По данным прокуратуры, операция проходила в две фазы – в декабре и феврале.

Правоохранители задержали семерых человек, подозреваемых в принадлежности к нью-йоркской части сети. Задержанных обвиняют в похищении 2,8 миллиона долларов наличными за один день.

По некоторым данным, вероятный лидер американской группы сети хакеров был убит в Доминиканской республике в прошлом месяце.