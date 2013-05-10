В Москве после взрыва с машршрутов сняли 50 автобусов и возбудили уголовное дело

Власти Москвы после взрыва у метро "Речной вокзал" 9 мая сняли с маршрутов 50 автобусов, которые в качестве топлива использовали природный газ

Об этом решении сообщается на сайте департамента транспорта Москвы.

"Мосгортранс" приостановил эксплуатацию транспортных средств, на которых стояло газовое оборудование, аналогичное тому, которое было во взорвавшемся автобусе.

Кроме того, городские власти создали специальную комиссию для расследования произошедшего.

Тем временем, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва по статьям: "халатность" и "неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах".

Как сообщал "Главред", инцидент произошел 9 мая, около 17:50 вечера (15:50 по Киеву): взорвался один из баллонов с метаном, размещенных на крыше пустого ЛиАЗа.

В результате пострадали двое случайных прохожих — женщина и девочка в возрасте восьми лет.

Метан на взорвавшемся ЛиАЗе и других аналогичных автобусах использовался в качестве топлива, и, как утверждают в департаменте транспорта, что газовое оборудование было современным и проходило регулярные проверки.

Ранее сходных случаев взрывов газовых баллонов на общественном транспорте не происходило.