В Польше министра обвинили в растрате денег, выделенных на Евро-2012

В Польше министра спорта и туризма Иоанну Муху обвинили в нецелевом расходовании 5 800 000 злотых (около 1,9 млн долл. – прим. ред.), выделенных на Евро-2012 и популяризацию волейбола.

Об этом сообщает УКРИНФОРМ.

Обвинения прозвучали после проверки Высшей контрольной палаты Польши, речь идет о деньгах на концерт Мадонны на Национальном стадионе в Варшаве.

"При осуществлении контроля за расходами наши контролеры выявили ошибки в распоряжение средствами из целевого резерва, предназначенного для реализации задач, связанных с Евро-2012, а также с популяризацией волейбола среди детей и молодежи. Есть сомнения, что распределение 5800000 злотых на концерт Мадонны, ведь, главным образом, речь идет об этом событии, отвечало всем требованиям", - отметил Бедзяк.

В свою очередь, Муха отвергла обвинения, и отметила, что все средства были потрачены на мероприятия, которые проводились на Национальном стадионе.

"Эти средства были выделены на весь 2012 год на проведение тестовых мероприятий на Национальном стадионе. Если бы мы по-другому к этому подошли, то это означало бы, что после Евро-2012 мы должны были потушить свет и закрыть Национальный стадион на четыре замка", - отметила она.

Также министр подчеркнула, что на финансирование каждого мероприятия она имела разрешение министерства финансов.

В связи с этим делом оппозиционная партия "Право и Справедливость" требует отставки министра.

Как известно, концерт Мадонны состоялся 1 августа 2012 и стал первым мероприятием неспортивного характера, проведенным на Национальном стадионе после завершения Евро-2012.

Организаторы планировали, что его посетит более 50 тысяч человек, однако на концерт пришли всего 35 тысяч человек, и в результате одолженные оператором стадиона министерству спорта и туризма средства вернуть не удалось.

Напомним, что международная организация Freedom House подсчитала, что украинские чиновники разворовали около трети бюджета, направленного на подготовку проведения чемпионата Евро-2012 в Украине.