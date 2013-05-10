В Бангладеш спасатели через две недели после аварии нашли выжившую женщину

Под обломками рухнувшего здания в Бангладеш 10 мая спасатели нашли выжившую женщину.

Об этом со ссылкой на представителя местных спасателей передает Lenta.ru.

Спасатель отметил, что у женщины могли быть запасы жидкости, либо же она пила воду, которую спасатели закачивали под обломки. Женщину, которая провела под завалами 16 дней, нашли в пустом пространстве между двумя плитами.

Как отметили спасатели, они услышали, как она зовет на помощь, также стало известно имя выжившей: Решми.

Напомним, как сообщал "Главред", многоэтажное здание в пригороде Дакки рухнуло 24 апреля. В нем располагались магазины, офисы и швейные фабрики. К настоящему времени местные службы нашли более тысячи тел погибших, а выжить в ходе обрушения удалось более 2,5 тысячи человек.

Сколько всего человек было в здании на момент катастрофы, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что их было не менее трех тысяч.

По предварительной версии, здание разрушилось из-за вибрации установленных в нем четырех электрогенераторов. Накануне катастрофы на стенах здания появились трещины, однако владельцы предприятий все равно заставили своих сотрудников выйти на работу.

Полиция Бангладеш начала расследование. Правоохранительные органы уже задержали 12 человек, в том числе владельца рухнувшего здания и руководителей швейных фабрик. Накануне в стране прошли массовые акции, участники которых потребовали казнить виновных в крушении здания.