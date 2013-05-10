Саакашвили на встрече со студентами назвали убийцей и обматерили

Сегодня, 10 мая, президенту Грузии Михаилу Саакашвили пришлось идти на встречу со студентами Тбилисского государственного университета через задний вход.

Перед главным проходит масштабная акция протеста. Ее организовали студенты, которых не пустили на встречу, а также вышедшие на свободу политзаключенные, пишет Интерфакс.



Одного из участников демонстрации задержали за нецензурные выкрики в адрес Саакашвили

По словам одного из студентов, бывшего политзаключенноно: "Мы собрались здесь, чтобы хотя бы с помощью мегафона задать накопившиеся у нас вопросы Саакашвили, пока он еще считается президентом, сказать ему, что он демагог, лжец и убийца, и попытаемся сделать это мирным путем", - сказал он.

Еще один студент заяявил, что Саакашвили не простят лишение университета автономии и урон, который он нанес образованию в Грузии.

Из-за протестов встречу проводят в закрытом режиме под плотным прикрытием полиции.