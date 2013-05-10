В Латвии русских исключили из понятия "государственной нации"

Сейм Латвии принял поправки к закону о гражданстве, которые регламентируют возможность двойного гражданства и вводят понятие "государственная нация". Ее представителями признаны только латыши и ливы.

В связи с изменениями в законодательстве республики Конгрессом неграждан Латвиипринял обращение.

"Согласно поправкам к Закону о гражданстве, в латвийское законодательство вводится понятие "государственная нация", куда включили только латышей и ливов, пишет издание Gorod.lv.

Таким образом, из понятия государственной нации исключаются национальные меньшинства, издавна живущие на территории Латвии. Конгресс неграждан считает, что это нововведение противоречит Конституции Латвии, а именно ее 2-й статье, где говорится о том, что суверенная власть в Латвии принадлежит народу, а не латышам или ливам".

В Конгрессе отмечают, что с принятием поправок нацменьшинства еще больше отстраняются от управления Латвией, участия в общественной жизни республики.

Как уточняет издание Delfi, поправки вступят в силу с 1 октября. Поправки предусматривают возможность сохранения латвийского гражданства для граждан, получивших гражданство другой страны - участницы ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли или НАТО. Это же относится к Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и тем странам, с которыми Латвия заключила договор о признании двойного гражданства.

Латыши и ливы, у которых постоянное место жительства находится за пределами Латвии, могут получить гражданство, если они подтвердили проживание своих предков на территории республики и знание латышского языка.

Поправки также касаются и детей неграждан. Согласно принятому документу, ребенок является гражданином Латвии вне зависимости от места рождения, если в момент его рождения один из родителей был латвийским гражданином. Родившиеся в Латвии после 21 августа 1991 года, то есть после обретения республикой независимости, дети неграждан признаются латвийскими гражданами, если их постоянным местом жительства является Латвия, и если до этого они никогда не имели другого подданства.

К негражданам относятся постоянные жители Латвии, которые родились в республике в советское время, но никто из предков которых не проживал здесь до 1940 года. Они лишены избирательного права, а также ограничены в выборе профессии. По данным на начало 2012 года, в республике статус неграждан имели более 312 тысяч человек (из 2,2 миллиона жителей), большинство из которых русскоязычные. Неграждане в настоящее время могут получить гражданство Латвии через натурализацию. Для этого им надо сдать экзамен по латышскому языку и истории, а также заплатить госпошлину.

Напомним, в марте министр культуры Латвии призвала жителей страны говорить по-латышски.