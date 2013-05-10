Царнаева-старшего похоронили на мусульманском кладбище в Вирджинии - СМИ

Тамерлан Царнаев, подозреваемый в организации и осуществлении взрывов в Бостоне, похоронен на мусульманском кладбище "Эль-Барзах" в городе Досуэлл, что в штате Вирджиния.

Официальные власти не комментируют эту информацию, пишет ИТАР-ТАСС.

Тело террориста, убитого полицейскими в ходе перестрелки у Массачусетского технологического университета, находилось в похоронном бюро города Вустер.

Найти для него место на кладбище оказалось непросто, так как никто не хотел хоронить Тамерлана Царнаева у себя в городе. Накануне труп исчез из похоронного бюро, место захоронения держалось в тайне.

Как известно, теракт на Бостонском марафоне произошел 15 апреля. Прогремели два взрыва, жертвами которого стали трое, еще более 280 человек получили ранения различной степени тяжести. Брат Тамерлана Царнаева, 19-летний Джохар, был ранен и задержан.