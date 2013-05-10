Кандидатами в президенты Ирана зарегистрированы 336 человек

В Иране зарегистрировано 336 кандидатов в президенты Исламской республики.

Об этом сообщает РИА Новости.

Среди желающих поучаствовать в избирательной гонке – восемь женщин.

На прошлых президентских выборах 2009 года было зарегистрировано 475 кандидатов, однако только четверо были утверждены Наблюдательным советом.

Соответствие кандидатов требованиям, заложенным в конституции Ирана, и целесообразность их участия в выборах президента страны определяет Наблюдательный совет – орган, который осуществляет непосредственный контроль за соблюдением конституции Исламской Республики.

Отметим, что регистрация кандидатов продлиться до 11 мая. Имена кандидатов, которые будут участвовать в выборах, будут объявлены 22-23 мая. Выборы президента назначены на 14 июня.

Как известно, действующий президент страны Махмуд Ахмадинежад не сможет принять участие в выборах , поскольку занимает этот пост два срока подряд.