Экс-президент Гватемалы получил 80 лет тюрьмы за геноцид индейцев

Бывшего президента Гватемалы Хосе Эфраина Риоса Монтта, правившего страной в 1982-1983 годах, суд приговорил к 80 годам тюремного заключения за геноцид индейского населения и военные преступления.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Приговор экс-президенту состоит их двух частей. 50 лет тюрьмы бывший диктатор получил за геноцид: суд признал Монтта ответственным за смерть не менее 1770 человек, включая женщин, стариков и детей, принадлежащих к индейским племенам, коренному населения Гватемалы.

Кроме того, бывшего диктатора признали ответственным за изнасилование нескольких тысяч несовершеннолетних девушек. Все эти преступления, по мнению следствия, были совершены солдатами правительственной армии по приказу Монтта во время гражданской войны.

Еще 30 лет бывший лидер страны получил за военные преступления.

87-летний Риос Монтт стал первым латиноамериканским лидером, которого приговорили за преступления, совершенные против собственного народа.

Сам Монтт категорически отрицает свою вину, заявляя, что ничего не знал о геноциде индейского населения. По его словам, преступления военнослужащих совершались без его ведома, а приказы о них самовольно отдавали военачальники.

Хосе Эфраин Риос Монтт пришел к власти в марте 1982 году после военного переворота, в ходе которого был свергнут только что избранный президент. Период правления Монтта продлился всего 17 месяцев, после чего, в августе 1983 года, он был свергнут Оскаром Мехиа.

Во время диктатуры Риоса Монтта в стране в ходе наиболее кровавой стадии гражданской войны были убиты тысячи людей. Десятки тысяч жителей Гватемалы стали беженцами.

В 1989 году бывший диктатор пытался участвовать в президентских выборах 1990 года, однако конституционный суд не допустил его к выборам. В 2003 году он также выдвинулся кандидатом в президенты, однако набрал всего 11% голосов.

Ранее власти Гватемалы неоднократно пытались привлечь Монтта к ответственности за совершенные им преступления. Однако до января 2012 года он, будучи членом гватемальского конгресса, был защищен от судебного преследования депутатской неприкосновенностью.