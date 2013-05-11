Бостонского террориста Царнаева могут перезахоронить

Предполагаемый организатор терактов в Бостоне Тамерлан Царнаев, похороненный в американском штате Вирджиния, может быть перезахоронен.

Об этом объявили власти округа, передает РИА Новости.

Шериф округа Тони Липпа заявил, что никто из местных властей не был уведомлен о предстоящих похоронах.

В свою очередь, глава наблюдательного совета округа Флойд Томас отметил, что в случае соблюдения всех необходимых процедур уведомлять местные власти о похоронах необязательно.

"Я уверен, что, если законы не были нарушены, мы ничего не сможем сделать. Нам остается удостовериться, что все законы, связанные с этими похоронами, были соблюдены. В противном случае мы будем искать возможность перезахоронения", - заявил Томас.



Напомним, как сообщалось ранее, Тамерлан Царнаев был тайно похоронен на первом мусульманском кладбище Эль-Барзах в городе Досуэлл штата Виргиния.

По данным американских СМИ, дядя Царнаева забрал тело из похоронного бюро в ночь на 9 мая и увез на арендованной машине.

Как известно, в результате двух взрывов 15 апреля на финише Бостонского марафона, погибли три человека, еще около 200 были ранены.

В ходе операции по задержанию Царнаевых погиб один полицейский.

Тамерлан Царнаев погиб во время задержания, а его брат Джохар находится в одной из американских тюрем, где его допрашивают следователи.