Школа в США, где были расстреляны 20 детей, будет снесена

Специальный совет, созданный в американском городе Ньютаун после расстрела в начальной школе "Сэнди Хук", в ходе которого были убиты 26 человек, рекомендовал снести здание, где погибли десятки детей, и построить на его месте новое учебное заведение.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как известно, школа была закрыта с декабря прошлого года, когда 20-летний Адам Ланза застрелил в ней 26 человек, из которых 20 — дети в возрасте от пяти до десяти лет.

По мнению совета, в который входит ряд городских чиновников, снос старой школы и возведение нового здания обойдется приблизительно в 56 миллионов долларов и займет около полутора лет.

Рекомендацию совета предстоит утвердить городской комиссии по образованию, после чего совет сможет обратиться к федеральным властям с просьбой о помощи в финансировании проекта.

После закрытия "Сэнди Хук" 450 детей, ходивших в эту школу, были вынуждены посещать учебное заведение в соседнем городе.