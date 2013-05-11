В Пакистане проходят выборы в парламент: с терактами и покушениями на кандидатов

В Пакистане сегодня, 11 мая, начались выборы в нижнюю палату парламента.

Несмотря на повышенные меры безопасности, в стране произошло несколько крупных терактов и покушений на кандидатов, передает Lenta.ru.

Пять человек погибли в результате взрыва в портовом городе Карачи на юге страны: бомба взорвалась рядом с машиной кандидата в депутаты от Народной национальной партии (ННП).

В результате взрыва ранения получили более 36 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии. При этом сам политик, на которого было совершено покушение, в результате инцидента не пострадал.

Еще один взрыв вскоре после начала выборов произошел в городе Пешавар. Там, по предварительным данным, пострадали восемь человек. Подробностей о происшествии пока не поступало.

Отметим, что в середине апреля, в долине Сват была взорвана машина лидера регионального отделения ННП Мукаррама Шаха: мужчина погиб на месте.

Кроме того, еще два похожих покушения были совершены на партийных деятелей на северо-западе Пакистана, однако они выжили.

Народная национальная партия является одной из трех политических сил Пакистана, выступающих за более активную борьбу с движением "Талибан", к которым также относятся Пакистанская народная партия и Объединенное народное движение.

В свою очередь, представители "Талибана" незадолго до выборов выступили с угрозами в адрес этих партий и призвали население страны не участвовать в их митингах в целях собственной безопасности.

Боевики также заявили о намерении сорвать выборы при помощи терактов.

Всего в предвыборный период в различных терактах погибли около 130 человек.

Отметим, что нынешнее голосование– первые в истории Пакистана демократические выборы.

Ожидается, что на избирательные участки придут десятки миллионов человек. Фаворитом считается возглавляемая бывшим премьер-министром страны Навазом Шарифом фракция Пакистанской мусульманской лиги (ПМЛ-Н), которую упрекают в сотрудничестве с исламистскими группировками.

Главным конкурентом ПМЛ-Н является светская партия Имрана Хана.