В Пакистане проходят выборы в парламент: с терактами и покушениями на кандидатов

В Пакистане сегодня, 11 мая, начались выборы в нижнюю палату парламента, которые сопровождаются крупными терактами и покушениями на политиков.
Несмотря на повышенные меры безопасности, в стране произошло несколько крупных терактов и покушений на кандидатов, передает Lenta.ru.
Пять человек погибли в результате взрыва в портовом городе Карачи на юге страны: бомба взорвалась рядом с машиной кандидата в депутаты от Народной национальной партии (ННП).
В результате взрыва ранения получили более 36 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии. При этом сам политик, на которого было совершено покушение, в результате инцидента не пострадал.
Еще один взрыв вскоре после начала выборов произошел в городе Пешавар. Там, по предварительным данным, пострадали восемь человек. Подробностей о происшествии пока не поступало.
Отметим, что в середине апреля, в долине Сват была взорвана машина лидера регионального отделения ННП Мукаррама Шаха: мужчина погиб на месте.
Кроме того, еще два похожих покушения были совершены на партийных деятелей на северо-западе Пакистана, однако они выжили.
Народная национальная партия является одной из трех политических сил Пакистана, выступающих за более активную борьбу с движением "Талибан", к которым также относятся Пакистанская народная партия и Объединенное народное движение.
В свою очередь, представители "Талибана" незадолго до выборов выступили с угрозами в адрес этих партий и призвали население страны не участвовать в их митингах в целях собственной безопасности.
Боевики также заявили о намерении сорвать выборы при помощи терактов.
Всего в предвыборный период в различных терактах погибли около 130 человек.
Отметим, что нынешнее голосование– первые в истории Пакистана демократические выборы.
Ожидается, что на избирательные участки придут десятки миллионов человек. Фаворитом считается возглавляемая бывшим премьер-министром страны Навазом Шарифом фракция Пакистанской мусульманской лиги (ПМЛ-Н), которую упрекают в сотрудничестве с исламистскими группировками.
Главным конкурентом ПМЛ-Н является светская партия Имрана Хана.