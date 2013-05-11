Норвегия отказала Брейвику в регистрации партии фашистов

Власти Норвегии отказали Андерсу Брейвику, осужденному за убийство 77 человек, в регистрации фашистской политической ассоциации.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Брейвик подал заявку на регистрацию ассоциации под названием "Фашистская партия Норвегии и Северная лига".

По словам представителя норвежского ведомства, рассматривающего подобные документы, заявка Брейвика была подана неправильно.

Так, для создания ассоциации нужно не менее двух человек, тогда как Брейвик подавал заявку только от своего лица, кроме того, осужденный не приложил к заявке необходимые документы.

Ранее адвокат Брейвика Торд Йордет заявил, что его клиент будет повторно подать заявку.

Напомним, в июле 2011 года на территории Норвегии Брейвик совершил двойной теракт, в результате которого погибли 77 человек.

В ходе судебного процесса Брейвик заявил, что хотел привлечь внимание общества к исламизации Европы.

В августе 2012 года он был признан вменяемым и приговорен к 21 году тюремного заключения — максимальной мере наказания в Норвегии. Однако если по истечении этого срока Брейвика признают представляющим опасность для общества, его заключение продлят.