В Москве главы Израиля и России обсудят поставки оружия Сирии

В Москве началась подготовка к визиту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в субботу, 11 мая, сообщил пресс-секретаря Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, точная дата визита пока не определена, однако источник в дипломатических кругах сообщил, что израильский премьер может приехать в Россию уже на следующей неделе, а переговоры в этом случае пройдут в Сочи.

В свою очередь, израильская газета "Гаарец" сообщила, что Путин лично пригласил израильского премьера в Россию в ходе телефонного разговора.

По данным источников издания, в ходе визита планируется обсудить ядерную программу Ирана и поставки в Сирию российских зенитно-ракетных комплексов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заключение с Сирией новых контрактов на поставку вооружений не планируется.

При этом Москва намерена выполнить свои обязательства по уже заключенным контрактам на поставку вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны.

Заявление Лаврова было сделано на фоне недовольства Израиля и США сообщениями о намерении России передать Сирии комплексы С-300. При этом в американской прессе отмечалось, что договор о поставке комплексов был заключен еще в 2010 году, однако Дамаск только теперь перечислил Москве часть денег за них.

Госсекретарь США Джон Керри после этого призвал Москву не поддерживать сирийские власти. Однако Лавров в своем заявлении подчеркнул, что системы ПВО являются оборонительным оружием и его поставки не нарушают каких-либо норм международного права.