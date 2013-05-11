Мусульмане Вирджинии пришли в ярость от похорон Царнаева на своем кладбище

Мусульманская община Вирджинии выразила недовольство тайными похоронами подозреваемого в организации взрывов в Бостоне Тамерлана Царнаева на общинном кладбище.

Об этом сообщает ВВС.

Имам Аммар Амонетте из Исламского центра Вирджинии заявил, что такие действия "не имеют никакого смысла".

"Вся мусульманская община разъярена. Честно говоря, мы в ярости, что нам ничего не сообщили. Все было сделано тайно у нас за спиной", - сказал имам.

Теперь, по его словам, все, чьи родные или близкие похоронены на этом кладбище, вынуждены будут приходить в это место.

Представители местной власти говорят, что им заранее также не сообщили о похоронах Тамерлана Царнаева, хотя это и не требуется законом.

Подготовкой похорон Тамерлана Царнаева занимался его дядя Руслан Царни. Это произошло после того, как вдова Царнаева Кэтрин Рассел отказалась забирать тело своего покойного мужа.

Ранее Царни заявил, что произошедшее в Бостоне опозорило всю чеченскую общину, поскольку братья Царнаевы были чеченцами по происхождению и до взрывов жили в США на протяжении 10 лет.

Напомним, по сообщению американской полиции, Тамерлана Царнаева похоронили в ночь на четверг, 9 мая. Место захоронения Царнаева не разглашалось из опасения, что могила Царнаева станет местом встречи людей, настроенных против США.

Ранее власти нескольких населенных пунктов в окрестностях Бостона отказалась хоронить Царнаева на своих кладбищах, а в штате Массачусетс прошли акции протеста с требованием не хоронить Царнаева на территории США.

Кладбище, на котором похоронили Тамерлана Царнаева, находится недалеко от Ричмонда – столицы штата.

26-летнего Тамерлана Царнаева и его младшего брата 19-летнего Джохара подозревают во взрывах во время Бостонского марафона 15 апреля.