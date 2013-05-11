В Турции произошел теракт: 18 погибших, 22 раненых

В турецком городе Рейханлы, расположенном возле границы с Сирией, произошел теракт: были взорваны два автомобиля, припаркованных возле мэрии и почты.

В результате теракта погибли 18 человек, еще 22 были ранены, передает РИА Новости.

Сообщается, что 14 из погибших – граждане Турции. В результате взрывов было разрушено несколько зданий.

Дома, находившиеся в эпицентре взрывов, разрушены полностью, над городом поднимаются клубы дыма. В Рейханлы направлены два спасательных самолета и несколько вертолетов.

Находящийся с визитом в Германии министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что взрывы могли быть провокацией.

"Хаос, происходящий извне, отражается и на Турции. Возможно, это провокация. Есть много сил, которые бы хотели нарушить покой в нашей стране. Раньше Турция также сталкивалась с множеством провокаций, но мы всегда с ними боролись, и будем бороться дальше", - заявил Давутоглу журналистам.

Также он призвал сограждан к бдительности в непростое для Турции время.

Позже стало известно, что в связи со взрывами полиция задержала пять человек, трое из которых — граждане Сирии.

Фото: Twitter/Fahri ERCAN