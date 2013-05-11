В Турции раскрыто покушение на Вселенского патриарха

Полиция Турции заявила о раскрытии покушения на Вселенского патриарха Варфоломея І и взяла его под усиленную охрану.
Турецкая полиция заявила о раскрытии плана покушения на Вселенского патриарха Варфоломея I.
Патриарх взят под усиленную охрану полиции, передает Lenta.ru..
Сейчас задержан один подозреваемый в подготовке покушения. Основанием для его задержания стало полученное прокуратурой анонимное письмо, в котором излагался план убийства.
Покушение было запланировано на 29 мая – в день 500-летия завоевания Константинополя турками. Полиция разыскивает как минимум двоих возможных сообщников задержанного.
Представители патриарха, который считается неформальным главой всего православного мира, заявили, что он не получал угроз в свой адрес, а о возможном покушении узнал из прессы и не воспринял эту информацию всерьез.
Тем не менее, полиция по собственной инициативе взяла его под усиленную охрану.
Как известно, христиане являются в Турции религиозным меньшинством: по официальным данным, в стране с населением в 76 миллионов человек проживает всего 100 тысяч христиан.
Это становится причиной конфликтов на религиозной почве, жертвами которых периодически становятся священнослужители.
В частности, в 2006 году турецкий подросток убил католического священника в Трабзоне, а в 2007 году в городе Малатья убили трех сотрудников издательства, публиковавшего Библию. Еще одного священника убили в 2010 году на юге Турции. По версии следствия, преступление совершил водитель священника.
Напомним, как сообщал "Главред", вечером 10 мая в турецком городе Рейханлы, расположенном взбили границы с Сирией, произошел теракт.
В результате подрыва двух автомобилей, начиненных взрывчаткой, погибли 18 человек, еще 22 были ранены.