В Турции число погибших в результате теракта возросло до 40

Число жертв теракта в городе Рейханлы неподалеку от турецко-сирийской границы возросло до 40 человек.

Ранения получили более 100 человек, сообщил глава МВД Турции Муаммер Гюлер, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось о 18 погибших и более 22 раненых. По словам Гюлера, состояние 29 раненых оценивается как крайне тяжелое.

Отметим, что город Рейханлы находится в юго-восточной турецкой провинции Хатай. Взорвались два автомобиля, оставленных у здания мэрии и почты.

Находившиеся в эпицентре взрывов здания полностью разрушены. В город направлены два спасательных самолета и несколько вертолетов.

Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что взрывы могли быть провокацией.

"Хаос, происходящий извне, отражается и на Турции. Возможно, это провокация. Есть много сил, которые бы хотели нарушить покой в нашей стране. Раньше Турция также сталкивалась с множеством провокаций, но мы всегда с ними боролись и будем бороться и дальше", - заявил Давутоглу.