Вице-премьер Турции обвинил Сирию в организации теракта в Рейханле

Вице-премьер Турции обвинил в организации терактов в Рейханле спецслужбы Сирии
Об этом сообщает Lenta.ru.
"Мы знаем, что сирийские беженцы превратились в мишень для сирийского режима. На Рейханлы выбор пал неслучайно", - заявил Арынч.
Отметим, что город, в котором произошел теракт, населяет около 60 тысяч человек, он расположен в провинции Хатай на границе с Сирией, и в этом регионе много сирийцев, которым пришлось покинуть страну из-за кровопролитной гражданской войны.
По последним данным, жертвами взрывов стали около сорока человек, еще 100 получили ранения.
В то же время глава турецкого правительства Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал другую версию случившегося: премьер-министр предположил, что теракты могут быть связаны с попытками Анкары договориться о мире с курдскими сепаратистами.
Как сообщал "Главред", в субботу, 11 мая, в Рейханлы с интервалом в пятнадцать минут произошло два взрыва: в разных районах города взорвались два заминированных автомобиля.