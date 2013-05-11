Вице-премьер Турции обвинил Сирию в организации теракта в Рейханле

Вице-премьер Турции Бюлент Арынч обвинил в организации терактов в Рейханле спецслужбы Сирии.

Об этом сообщает Lenta.ru.

"Мы знаем, что сирийские беженцы превратились в мишень для сирийского режима. На Рейханлы выбор пал неслучайно", - заявил Арынч.

Отметим, что город, в котором произошел теракт, населяет около 60 тысяч человек, он расположен в провинции Хатай на границе с Сирией, и в этом регионе много сирийцев, которым пришлось покинуть страну из-за кровопролитной гражданской войны.

По последним данным, жертвами взрывов стали около сорока человек, еще 100 получили ранения.

В то же время глава турецкого правительства Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал другую версию случившегося: премьер-министр предположил, что теракты могут быть связаны с попытками Анкары договориться о мире с курдскими сепаратистами.

Как сообщал "Главред", в субботу, 11 мая, в Рейханлы с интервалом в пятнадцать минут произошло два взрыва: в разных районах города взорвались два заминированных автомобиля.