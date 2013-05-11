В турецком городе Рейханлы прогремел третий взрыв - местные СМИ

В турецком городе Рейханлы на границе с Сирией, где в результате двух взрывов погибли как минимум 40 человек, прозвучал еще один взрыв.

Об этом со ссылкой на местные СМИ передает "Интерфакс-Украина".

Как известно, в Рейханлы проживает большое количество беженцев из Сирии.

Ранее вице-премьера Турции Бюлент Аринк заявил, подозревает в терактах сирийскую армию и спецслужбы. В свою очередь, премьер страны связал теракты с попытками правительства договориться о перемирии с курдскими сепаратистами.

Как сообщал "Главред", 11 мая в городе взорвались два автомобиля, оставленных у зданий мэрии и почты.

В результате погибли 40 человек, ранения получили более 100 человек, и состояние многих из них расценивается как критическое.