Братьев Царнаевых подозревают в причастности к убийству троих евреев в 2011 году

Братьев Царнаевых американские правоохранительные органы подозревают в причастности к убийству троих человек, совершенному 11 сентября 2011 года, то есть, в десятую годовщину терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Как сообщали местные СМИ, 11 сентября 2011 года Брендан Месс (25) и два его друга, Эрик Вейсман (31) и Рафаэль Текен (37) заказали ужин в итальянском ресторане в Уолтхэме (штат Массачусетс). Но когда через двадцать минут им привезли заказ, то дверь они не открыли, и на телефонные звонки тоже никто не отвечал. На следующий день были обнаружены их тела. Всем троим перерезали горло, а трупы засыпали марихуаной – следователи нашли более трех килограммов наркотиков. В доме также оказалось 5.000 долларов наличными, пишет NEWSru.co.il.

По версии следователей, Тамерлан Царнаев был знаком с Бренданом Мессом. Они, в частности, вместе занимались боевыми искусствами. К тому же, братья Царнаевы работали одно время посыльными в том итальянском ресторане, где жертвы заказали ужин. Тренер по джиу-джитсу, знавший Месса, сказал, что его наверняка застали врасплох, и убийца должен был представиться другом, так как иначе справиться с ним было бы нелегко.

Расследование по данному делу продолжается.

Данные о личностях убитых до сих пор противоречивы – по одной из версий, евреями были все трое, по другой – только Вейсман и Текен. Тело последнего было захоронено в Израиле.

Напомним, 15 апреля на финише международного марафона в Бостоне поргремело два взрыва. Погибли три человекаю В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне полиция задержала подозреваемого - 19-летнего Джохара Царнаева.



Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу. Старший брат подозреваемого - Тамерлан Царнаев - 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

фото: Вести.ру