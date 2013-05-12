КНДР считает "крупной провокацией" появление у берегов Южной Кореи авианосца США

КНДР считает серьезной военной провокацией направление США атомного авианосца Nimitz к берегам Южной Кореи для участия в учениях.

Об этом говорится в заявлении северокорейского Комитета по мирному объединению, распространенному по каналам ЦТАК в воскресенье, пишет Интерфакс.

"Совместные морские учения с участием новейших вооружений, в том числе атомного авианосца шантажом и демонстрирует, что их (США и Южной Кореи) попытка вторгнуться на нашу территорию достигла безрассудного уровня", - отмечается в заявлении, которое цитирует "Интерфакс".

В документе также говорится, что "риск ядерной войны на Корейском полуострове возрос еще больше из-за ядерной военной активности американских и южнокорейских врагов".

Как ожидается, совместные морские учения США и Южной Кореи с участием американской ударной группы во главе с авианосцем пройдут у восточного побережья Южной Кореи 13-14 мая.