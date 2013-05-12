В Тбилиси сторонники Саакашвили устроили драку в ресторане

В Тбилиси депутаты от пропрезидентской партии "Единое национальное движение" подрались с посетителями ресторана.

Как стало известно, в этом же заведении находился президент Грузии Михаил Саакашвили, однако он покинул ресторан до начала потасовки, соощат Lenta.ru.

О причинах потасовки пока не сообщается.

В результате инцидента были госпитализированы депутаты Георгий Вашадзе, Давид Сакварелидзе и Заза Горозия.

Сильно ли пострадали сторонники президента, пока неизвестно.

Официальных комментариев от партии Саакашвили, равно как и от полиции, пока не поступало.

Напомним, на днях на встрече Саакашвили со студентами Тбилисского госуниверситета президента Грузии назвали убийцей и обматерили.