Папа Римский канонизировал 800 мучеников, отказавшихся принять ислам

12 мая, Папа Римский Франциск І впервые с начала своего понтификата провел обряд причисления к лику святых.

В число новых католических святых вошли 800 мучеников, павших в XV веке от рук солдат Османской империи. Они были обезглавлены в городе Отранто на юге Италии за отказ принять ислам, пишет ВВС.

Их имена неизвестны, за исключением одного человека, Антонио Примальдо.

На торжественной церемонии в Ватикане Папа также канонизировал двух латиноамериканских монахинь - Лауру Монтойя из Колумбии и Марию Гваделупе Гарсию Савала из Мексики.

За два месяца с момента вступления на Святой престол Папа Франциск канонизировал больше святых, чем любой из его предшественников.

Напомним, 5 мая Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой христиан восточного обряда.