Война в Сирии забрала жизни более 80 тысяч человек

В Сирии противостояние между правительственными войсками и повстанцами унесло уже более 80 тыс жизней.

В опубликованном заявлении Наблюдательного совета по правам человека в Сирии также подчеркивается, что почти половина погибших - это мирные жители, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Кризис в Сирии начался с демонстраций в марте 2011 года, после чего перерос в вооруженный конфликт. Усилия международного сообщества по поиску дипломатического решения проблемы пока не дают результатов из-за серьезных разногласий в Совбезе ООН.

По данным ООН, на сегодняшний день 6,6 миллиона сирийцев нуждаются в помощи. 4,25 миллиона из них - внутренне перемещенные лица и 1,3 миллиона - сирийцы, нашедшие убежище в соседних странах.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш, со своей стороны, сообщил, что в настоящее время Сирию ежедневно покидают около 8 тыс. беженцев. По его данным, число сирийских беженцев в соседних странах к концу 2013 года может достигнуть 3,5 млн человек.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Зейнаб Бангура обратила внимание членов Совета Безопасности на то, что к актам сексуального насилия и похищениям женщин и девочек прибегают как оппозиционные группы, так и правительственные войска. По ее словам, девочек насилуют на глазах у отцов, а женщин - на глазах у мужей.