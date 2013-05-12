В Германии проверяют 49 бывших надзирателей Освенцима

В Германии Центр по раскрытию преступлений национал- социализма (ЦРПНС) в Людвигсбурге проводит предварительное расследование в отношении 49 надзирателей бывшего концентрационного лагеря Освенцим, проживающих на территории ФРГ.

Об этом сегодня сообщил журналистам глава ЦРПНС Курт Шримм. Они подозреваются в пособничестве убийству, отметил он, пишет ИТАР-ТАСС.

"В настоящее время мы проверяем, проходили ли эти люди по каким-либо уголовным делам, и намерены установить, актуальны ли имеющиеся у нас данные об их месте жительства", - подчеркнул руководитель Центра.

По его словам, ЦРПНС изучит, какой именно пост они занимали в лагере и сколько людей погибло в Освенциме за это время. Затем дела подозреваемых будут переданы в прокуратуру, отвечающую в таких случаях за проведение расследования в целях установления фактов преступления.

В апреле ЦРПНС сообщил, что вынесение в 2011 году приговора Джону (Ивану) Демьянюку создало прецедент, позволяющий компетентным органам возбуждать дела в отношении бывших охранников концлагерей даже в том случае, если из-за недостатка свидетелей невозможно доказать их непосредственное участие в преступлении.

Как известно, концентрационный лагерь Освенцим был расположен на территории современной Польши, оккупированной фашистской Германией. В период с 1941 по 1945 года в лагере были умерщвлены около 1,3 млн человек, в том числе около миллиона евреев.