Иранских пограничников обвинили в расстреле афганских нелегалов: девять погибших

Афганские власти обвинили иранских пограничников в обстреле 11 мая нелегальных афганских мигрантов, которые пытались тайно пересечь границу, сообщает Reuters.

В результате обстрела погибли по меньшей мере девять человек. Власти опасаются, что это число еще может возрасти. Представитель полиции Абдул Хаким Ангар заявил о десяти погибших и восьми раненых, пишет Lenta.ru.

Кроме этого, афганские власти утверждают, что Иран незаконно удерживает 21 человека, отмечает Associated Press. В связи с этим Кабул направил официальную жалобу тегеранскому послу.

По данным представителей местной администрации и очевидцев, границу западной афганской провинции Фарах пытались пересечь в общей сложности около 300 человек. Пресс-секретарь губернатора Фараха Абдул Рахман Зхвандай пояснил, что иранские пограничники открыли огонь, как только афганцы переступили границу. Министерство внутренних дел Ирана отказалось комментировать эту информацию.

В ответ на произошедшее в городе Фарах — столице одноименной провинции — прошли массовые акции протеста против действий иранских пограничников.

Многие жители Афганистана бегут в Иран, надеясь на более благополучное существование, однако становятся средством манипуляции в отношениях соседних стран. Согласно последним данным, в Иране проживает 2,4 миллиона афганских иммигрантов. При этом только один миллион из них имеют легальный статус беженцев. В минувшем году Тегеран пригрозил выслать всех нелегальных афганских мигрантов, если Кабул подпишет соглашение о безопасности с Вашингтоном. В итоге документ так и не был подписан.

Ежедневно ирано-афганскую границу пересекают сотни беженцев, которым приходится платить проводникам по 700 долларов, чтобы те перевели их через границу. Как правило, иранские пограничники не открывают по ним огонь