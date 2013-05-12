Голые FEMEN в Париже митинговали против неофашистов

Активистки движения FEMEN в Париже у памятника Жанне д'Арк провели акцию Sextermination for nazism.

Об этом сообщает пресс-служба организации femen.

"FEMEN напали с воздуха на ежегодное традиционное сборище европейских нео-фашистов у памятника Жанне д'Арк в Париже. Тайно проникнув на чердак отеля Régina, секстремистки вывесили гигантский красный банер Sextermination for nazism",- сообщает пресс-служба.

"Нейтрализовать секстремисток удалось лишь при помощи спец-техники. Французские пожарные сняв активисток FEMEN, передали их в руки полиции под крики бритоголовых крепышей FEMEN на костер!. Таким образом FEMEN высказали свое негативное мнение фашизации Европы, набирающей обороты после закона о легализации гей-браков во Франции. FEMEN полны решительности противопоставить свой секстремизм как способ политической женской самообороны, наступающей коричневой чуме. Так как приход националистов к власти угрожает в первую очередь свободе женщин, именно женщинам предстоит остановить его, встать на защиту себя и завоеваний свободной Европы",- сказано в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что представители Большой мечети в Париже подали заявление в прокуратуру на движение Femen за сожжение салафитского флага в ходе акции Топлес-джихад.

В связи с этим три участницы акции, в ходе которой тунисская активистка FEMEN Мериам сожгла черный флаг салафитов, были вызваны на предварительный допрос в один из полицейских участков Парижа.

Участницам движения предъявлены обвинения по статье О нарушении правил проведения демонстраций УК Франции. Активисткам грозит до 6 месяцев лишения свободы.