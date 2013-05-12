В мире растет число жертв нового смертельного корона-вируса

В мире растет число заболевших новым корона-вирусом, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, при тесном контакте передается от человека к человеку.

В воскресенье, 12 мая, стало известно о двух заразившихся во Франции и стольких же в Саудовской Аравии, передает ИТАР-ТАСС.

Еще два пациента, госпитализированные в Саудовской Аравии с подозрением на заражение новым корона-вирусом, скончались сегодня, - сказал в Эр-Рияде заместитель министра здравоохранения этого королевства Зиад Мимиш.

По его словам, 15 подтвержденных случаев последней вспышки вируса, близкого к тяжелому острому респираторному синдрому или атипичной пневмонии, зарегистрированы в округе Аль-Ахса в Восточной провинции КСА, при этом девять человек скончались.

Согласно заявлению представителя министерства, с лета прошлого года в Саудовской Аравии зарегистрировано в общей сложности 24 случая заражения новым корона-вирусом, в том числе 15 со смертельным исходом. В настоящее время обследуются еще 3 пациента с аналогичными симптомами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире было выявлено 34 случая заражения новым корона-вирусом. Зарегистрированы 18 смертельных случаев, из которых 11 - в Саудовской Аравии, причем только за первую неделю мая. Также подобные заболевания были выявлены в Иордании, Великобритании и Германии.

Новый корона-вирус впервые был обнаружен в середине мая 2012 года. Речь идет об особенном штамме вируса, который ранее не выявлялся ни у людей, ни у животных. Считается, что он может послужить причиной возникновения обширного круга заболеваний: от насморка до атипичной пневмонии.