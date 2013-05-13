В США на праздновании Дня матери расстреляли 19 человек

В Новом Орлеане на параде в честь Дня матери неизвестные открыли стрельбу: пострадали 19 человек.
Во время празднования Дня матери в Новом Орлеане неизвестные открыли стрельбу на параде.
Об этом сообщает РИА Новости.
В результате пострадали 19 человек, среди которых двое 10-летних детей, которые получили касательные ранения, не угрожающие жизи.
Всего в параде принимали участие около 300 местных жителей. Полиция ведет поиски троих подозреваемых. Мотив преступления не установлен.
Выстрелы прозвучали на пересечении улиц Frenchmen и N. Villere. По словам главы городской полиции, стрелявшие использовали оружие двух типов. Безопасность парада обеспечивали полицейские, но нападение было неожиданным и заняло несколько секунд.
Власти Нового Орлеана объявили вознаграждение в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать ответственных за обстрел участников городского парада.
В свою очередь, по данным ФБР, стрельба в Новом Орлеане не является терактом.