Хакеры Anonymous атаковали КНДР

Международная хакерская группа Anonymous заявила об атаке на северокорейские сайты.

Об этом со ссылкой на агентство Ренхап передает РИА Новости.

По сообщению Anonymous в Twitter @AnonyOpsKorea, группировке удалось взломать сайт северокорейской радиостанции "Голос Кореи".

Хакеры опубликовали фотографию главной страницы сайта с логотипом радиостанции в верхнем правом углу и надписью "Взломано в центре".

В частности, хакеры заявили, что провели кибератаку на северокорейский сайт пропаганды и на страницу Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), однако неясно, были ли эти атаки успешными.

Напомним, ранее Anonymous пригрозила Северной Корее хакерскими атаками, способными уничтожить режим страны.