Хакеры Anonymous атаковали КНДР

Международная хакерская группа заявила об атаке на северокорейские сайты.
Международная хакерская группа Anonymous заявила об атаке на северокорейские сайты.
Об этом со ссылкой на агентство Ренхап передает РИА Новости.
По сообщению Anonymous в Twitter @AnonyOpsKorea, группировке удалось взломать сайт северокорейской радиостанции "Голос Кореи".
Хакеры опубликовали фотографию главной страницы сайта с логотипом радиостанции в верхнем правом углу и надписью "Взломано в центре".
В частности, хакеры заявили, что провели кибератаку на северокорейский сайт пропаганды и на страницу Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), однако неясно, были ли эти атаки успешными.
Напомним, ранее Anonymous пригрозила Северной Корее хакерскими атаками, способными уничтожить режим страны.