Китай ввел армию в Таджикистан

Войска Китайской Народной республики вошли на территорию Таджикистана и установили контроль над большим участком земель в Горно-Бадахшанской автономной области страны.

Об этом сообщает портал News-Asia.

По данным издания, Китай начал ввод своих войск еще 6 мая. Также стало известно, что территории Таджикистана были переданы в счет погашения внешнего долга. Всего же за годы независимости Таджикистана китайцам было отдано 1,5 тысячи квадратных километров земли, которая, по сути, является спорной территорией.

Горно-Бадахшанская автономная область известна своей оппозиционной позицией относительно центральной власти, ее жители не всегда подчинялись решениям официального Душанбе, зачастую вызывая недовольство руководства страны.

Также напомним, что летом 2012 года в автономии разгорелся конфликт, спровоцированный центром, в котором погибли в том числе и мирные люди. Горный Бадахшан встал на защиту своих полевых командиров, преследуемых властями страны.

Если экспансия с привлечением военных со стороны Китая будет продолжена, не исключено, что в регионе вспыхнет очередной конфликт, отмечают эксперты.

В начале 2013 года многие аналитики предупреждали, что официальный Душанбе готовит акт о передаче земель Китаю, однако информацию тогда никто не воспринимал всерьез. Эксперты же утверждали, что территории будут отданы КНР в счет погашения внешнего долга. В перспективе – оформление за Китаем высокогорных земель, непригодных для жизни. Однако Китай видит в этих землях хорошую перспективу, поскольку они якобы богаты месторождениями драгоценных камней, урана и минералов.

Китайцы уже приступили к геологоразведочным работам, а действия Пекина в Таджикистане узаконили, приняв поправки к закону "О недрах", легализовав разработку месторождений юридическими лицами из-за рубежа.

Также стало известно, что на территорию Таджикистана уже начали пребывать не только военные, но и гражданские лица. Последние будут осваивать земли, где в свое время проживали этнические таджики.