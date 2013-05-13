В Турции арестованы подозреваемые в организации терактов в Рейханле

Власти Турции в воскресенье, 12 мая, задержали нескольких подозреваемых в причастности к терактам в городе Рейханлы на турецко-сирийской границе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам вице-премьера страны Бешира Аталая, по подозрению в причастности к взрывам в Рейханлы задержаны девять человек, подозреваемые принадлежат к "террористической организации, контактирующей с сирийской разведкой", и некоторые из них стали давать признательные показания.

Отметим, что Райхалы находится в турецкой провинции Хатай, где проживает большое количество сирийских беженцев.

Аталай также добавил, что количество жертв терактов возросло до 46. Опознать удалось 38 погибших, трое были гражданами Сирии, остальные – турки.

Между тем, в Сирии заявили, что Дамаск не имеет никакого отношения к взрывам.

Напомним, как сообщал "Главред", 11 мая два начиненных взрывчаткой автомобиля взлетели на воздух возле здания мэрии Рейханлы и почтового отделения города.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов погибли более 40 человек, около 100 были ранены.

Глава МВД Турции Муаммер Гулер заявил, что к теракту причастны сирийские спецслужбы, а глава МИД страны Ахмет Давутоглу отметил, что Турция оставляет за собой право применить любые меры в ответ на теракты в Рейханлы.

Вечером 11 мая премьер-министр страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что два взрыва могут иметь отношение к конфликту в соседней Сирии или к мирным переговорам с курдскими сепаратистами.

"Мы живем в неспокойное время, мы вступили в новую эру, начав процесс решения курдской проблемы. Те, кто не согласны с этим, могли предпринять такие действия. С другой стороны, провинция Хатай находится на границе с Сирией. Эти действия (взрывы – прим. ред.) могли быть предприняты, чтобы спровоцировать нестабильность", - подчеркнул премьер в эфире турецкого телевидения.

Между тем, министр информации Сирии Омран аз-Зоуби заявил, что Дамаск не имеет никакого отношения к терактам в Райхалы.

"Сирия не совершала и никогда бы ни совершила такой теракт, так как наши ценности такого бы ни позволили", - заявил дипломат в эфире государственного телевидения.