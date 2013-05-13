Под Москвой расстреляли шестерых гастарбайтеров

В подмосковном Чехове на гастарбайтеров, которые играли в футбол на стройплощадке, напала местная молодежь.
В подмосковном городе Чехове гастарбайтеры, которые играли в футбол возле стройплощадки, подверглись нападению.
Об этом сообщает РИА Новости.
Нападавшие устроили драку и открыли стрельбу по мигрантам.
Как выяснилось позже, в местную больницу обратились шестеро граждан Узбекистана, "находившиеся в состоянии алкогольного опьянения".
После оказания помощи, четверых отпустили домой.
"По показаниям свидетелей, в совершении данного преступления подозревается неработающий 26-летний житель Чеховского района, ранее судимый за грабеж", — говорится в пресс-релизе подмосковной полиции.