Под Москвой расстреляли шестерых гастарбайтеров

В подмосковном городе Чехове гастарбайтеры, которые играли в футбол возле стройплощадки, подверглись нападению.

Об этом сообщает РИА Новости.

Нападавшие устроили драку и открыли стрельбу по мигрантам.

Как выяснилось позже, в местную больницу обратились шестеро граждан Узбекистана, "находившиеся в состоянии алкогольного опьянения".

После оказания помощи, четверых отпустили домой.

"По показаниям свидетелей, в совершении данного преступления подозревается неработающий 26-летний житель Чеховского района, ранее судимый за грабеж", — говорится в пресс-релизе подмосковной полиции.