Патриарха Кирилла пригласили в Шаолинь

Патриарха Кирилла, который находится с визитом в Китае, пригласили посетить монастырь Шаолинь.

Главу РПЦ пригласил настоятель монастыря Ши Юн Синь, передает РИА Новости.

Отметим, что в 2006 году во время своего визита в Китай Шаолинь посещал президент России Владимир Путин.

"Надеюсь, что вы почаще будете приезжать к нам, посещать китайские монастыри, в том числе и монастырь Шаолинь", - сказал настоятель.

Также он добавил, что в этом году планирует посетить Москву и надеется, что в ходе визита ему удастся встретиться с патриархом Кириллом еще раз.

"Мы знаем, что сегодня восстанавливается, и не только восстанавливается, но и развивается, и укрепляется Русская православная церковь. И в этом плане я считаю, что мы можем многому поучиться у вас", — добавил он.

Отметим, что в КНР официально признаны пять религиозных конфессий: буддизм, даосизм, ислам, католицизм и протестантизм.

По официальной статистике, в Китае насчитывается свыше 100 миллионов верующих, в том числе 20 миллионов мусульман, 16 миллионов протестантов и 5 миллионов католиков.

Экспертные оценки – до 300 миллионов верующих, в том числе около 100 миллионов буддистов, 40 миллионов протестантов, 13 миллионов католиков, 20 миллионов мусульман.

Государство строго контролирует религиозную сферу. Согласно существующим законам, китайские конфессии должны быть полностью независимы от религиозных организаций за рубежом.

Напомним, 10 мая патриарх Кирилл прибыл с официальным визитом в Китай. Главной целью визита в пресс-службе патриархии назвали возрождение православия в этой стране.